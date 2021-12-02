Илон Маск сделал мем из знаменитого фото со Сталиным

Илон Маск. Фото: Getty Images/ ODD ANDERSEN / Contributor

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на смену главы Twitter известной фотографией с Иосифом Сталиным, превратив ее в мем, передает Lenta.ru.

Миллиардер заменил на снимке двух из четырех человек на изображения нового и бывшего глав социальной сети Twitter.

В основе мема – фотография, сделанная на канале Москва – Волга в марте 1937 года. В оригинале на снимке запечатлены Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Николай Ежов.

Маск поставил вместо лица Сталина нового руководителя соцсети Парага Агравала, а лицо Ежова заменил на экс-главу Twitter Джека Дорси.

Следующий снимок уже демонстрирует отсутствие Дорси, а на канале появляется всплеск от падения.

Отмечается, до этого мема предприниматель использовал другую версию этой фотографии.

Ранее Илон Маск высмеял американского политика за твит о "налоге для сверхбогатых".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944875-ilon-mask-sdelal-mem-iz-znamenitogo-foto-so-stalinym/