Актер из фильма "Иисус Христос - суперзвезда", штурмовавший Капитолий, заявил о своей божественной власти

Джеймс Бикс. Кадр из видео: Youtube/James Beeks

Актер, сыгравший Иуду в скандальном мюзикле, заявил, что обладает божественный властью, передает CNN.

Джеймс Бикс подозревается в участии штурма Капитолия 6 января. В связи с этим состоялось первое слушание по его делу, во время которого Бикс неоднократно перебивал судью и заявлял о своей божественной власти, а также заявил, что юрисдикция Соединенных Штатов не имеет над ним силы.

За все время, пока длилось слушание, Бикс говорил больше своего адвоката. По его словам, слово "суверенный гражданин", которое применяется в отношении него, является для него оскорблением.

Примечательно, что суд не требовал, чтобы актер содержался в тюрьме до суда. Но после его высказываний и отрицания юрисдикции США, его заключили под стражу.

К слову, Бикс - не единственный участник штурма, в отношении которого приняли такое решение. Другая подсудимая Полин Бауэр тоже выступала против слов судьи и была заключена в тюрьму до следующего слушания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944584-akter-iz-filma-iisus-hristos-superzvezda-shturmovavshiy-kapitoliy-zayavil-o-svoey-bozhestvennoy-vlasti/