Гордон Рамзи подшутил над необычным блюдом блогера в TikTok

Гордон Рамзи. Кадр из видео: YouTube/Гордон Рамзи

Популярный телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи высмеял в TikTok блогера.

Блогер с ником foodmadesimple приготовил необычное блюдо, напоминающее английский завтрак. Он положил на противень кусочки бекона, сверху тосты, сосиски, полил это яйцом, потом еще добавил нарезанные ломтиками кусочки колбасы и грибы. Затем снова положил сверху тосты, полил яйцом и поставил в духовку.

Его старания не оценил британскиф шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи. В шутливой манере Рамзи снял дуэт в TikTok и начал подпевать.

Гордон Рамзи высмеял блогера. Скриншот: TikTok/Gordon Ramsay

"Пожалуйста, перестань готовить. Потому что все смотрят и это похоже на кучку…" - обрезал телеведущий.

Ролик набрал тысячи комментариев и свыше 450 тыс. лайков. Некоторые из посмотревших раскритиковали Рамзи, сказав, что все выглядит очень даже неплохо. Другие согласились и поддержали сказанное шеф-поваром.

Ранее мы писали, как приготовить бургеры за 10 минут по рецепту Гордона Рамзи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944085-gordon-ramzi-podshutil-nad-neobychnym-blyudom-blogera-v-tiktok/