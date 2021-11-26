Гордон Рамзи подшутил над необычным блюдом блогера в TikTok

Популярный телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи высмеял в TikTok блогера.
Блогер с ником foodmadesimple приготовил необычное блюдо, напоминающее английский завтрак. Он положил на противень кусочки бекона, сверху тосты, сосиски, полил это яйцом, потом еще добавил нарезанные ломтиками кусочки колбасы и грибы. Затем снова положил сверху тосты, полил яйцом и поставил в духовку.
Его старания не оценил британскиф шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи. В шутливой манере Рамзи снял дуэт в TikTok и начал подпевать.
"Пожалуйста, перестань готовить. Потому что все смотрят и это похоже на кучку…" - обрезал телеведущий.
Ролик набрал тысячи комментариев и свыше 450 тыс. лайков. Некоторые из посмотревших раскритиковали Рамзи, сказав, что все выглядит очень даже неплохо. Другие согласились и поддержали сказанное шеф-поваром.
Ранее мы писали, как приготовить бургеры за 10 минут по рецепту Гордона Рамзи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944085-gordon-ramzi-podshutil-nad-neobychnym-blyudom-blogera-v-tiktok/