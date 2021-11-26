Знаменитой афганской девочке с обложки National Geographic предоставили убежище в Италии

Шарбат Гула. Кадр из видео: YouTube/BBC News

Знаменитой девочке из Афганистана с обложки National Geographic было предоставлено убежище в Италии, передает CNN.

В далеком 1984 году фотограф Стив Маккарри сделал фотографию пуштунской сироты из Афганистана, которая находилась на тот момент в лагере беженцев на афгано-пакистанской границе. Это были времена Афганской войны. Девочку звали Шарбат Гула.

Фотография ребенка украсила обложку журнала National Geographic в 1985 году и моментально покорила весь мир. Ей даже дали название "Афганская Мона Лиза".

Сейчас девочке с портрета уже за сорок лет. И недавно она получила убежище в Италии после событий в Афганистане в августе. Об этом сообщил представитель канцелярии страны.

Неизвестно, было ли предоставлено убежище ее семье.

В 2016 году Маккарри рассказал историю легендарного снимка. Он был впечатлен проницательным взглядом девочки и сделал фотографию. А когда показал ее главному редактору, тот от восхищения вскочил и заявил, что это будет следующей обложкой журнала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944019-znamenitoy-afganskoy-devochke-s-oblozhki-national-geographic-predostavili-ubezhische-v-italii/