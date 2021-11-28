Двойник Кайли Дженнер оскорбила подписчицу и вызвала гнев пользователей Сети

Физа Али. Фото: instagram.com/soniaxfyza

Пакистанская модель Физа Али, которая прославилась в Сети благодаря сходству с бизнесвумен Кайли Дженнер, разозлила пользователей своим резким ответом на негатив от одной из подписчиц.

Как пишет издание Daily Mail, Физа Али выросла в британском Бирмингеме, а в данный момент проживает в Дубае. Девушка ведет страницу в Instagram, на которую подписаны более 1,3 млн человек.

При этом Физа неоднократно заявляла о том, что часто сталкивается с негативом и оскорблениями со стороны части пользователей. Причина, по мнению манекенщицы, состоит в зависти.

Физа Али ранее придерживалась позиции о том, что лучше не замечать комментарии хейтеров, однако недавно в соцсетях набрал популярность ее грубый ответ одной из подписчиц, которую она публично унизила в Сети.

"Раз ты такая умная и завидуешь моей жизни в Дубае, то возвращайся из Англии к себе на родину, где у людей нет денег, а всему миру плевать на их жизни. Я красивая, горячая и живу в арабской стране. Возможно, я даже смогу соблазнить твоего чертового отца. Не смей вставать на моем пути!" — высказалась Али, используя в своей речи ненормативную лексику.

После публикации подписчики модели резко раскритиковали ее поведение: Али обвинили в расизме и потребовали принести извинения перед девушкой.

В ответ на это манекенщица отказалась признать свою вину.

"Девушка терроризировала меня на протяжении долгого времени, в том числе оскорбляла мою мать в ее день рождения, поэтому я считаю, что поступила справедливо по отношению к ней! Действительно, многие британки завидуют мне", — заключила Али.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1943919-dvoynik-kayli-dzhenner-oskorbila-podpischitsu-i-vyzvala-gnev-polzovateley-seti/