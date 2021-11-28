Женившаяся на самой себе модель решила развестись

Крис Галера. Фото: instagram.com/cristianegaleraoficial

Бразильская модель Крис Галера, известная тем, что женилась на самой себе, объявила о намерении развестись. Причиной стали отношения с мужчиной.

Как пишет издание Daily Star, в сентябре 33-летняя модель заявила о том, что любит быть одна и отсутствие партнера ее не расстраивает.

Для того, чтобы доказать свои слова, модель зарегистрировала брак с самой собой. Впрочем, одинокая жизнь Галеры не продлилась долго, и через неполные 3 месяца она уже призналась, что подумывает развестись.

Причиной для такого решения стал мужчина: Крис призналась, что встретила "кого-то особенного" и начала в него влюбляться, а также поверила в любовь.

Несмотря на это, модель отметила, что повзрослела и осознала себя сильной и самодостаточной женщиной. В целом об этом опыте она отозвалась положительно.

Галера также поделилась тем, что после появления новостей о ее женитьбе на самой себе в комментариях под постами в ее Instagram появились хейтеры, которые высмеивали ее.

По словам модели, сначала ей было обидно, однако потом женщина приняла решение перестать обращать внимание на высказывания недоброжелателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1943755-zhenivshayasya-na-samoy-sebe-model-reshila-razvestis/