Тысячи долларов вылетели из грузовика на трассу в США

Кадр из видео: SHOT

Огромная пробка образовалась рядом с городом Сан-Диего в США из-за того, что люди собирали деньги. Водители останавливали машины прямо на проезжей части, потому что по ней были разбросаны тысячи долларов.

По информации Telegram-канала SHOT, купюры перевозил сотрудник страховой компании Sectran Security Inc.

Бронированный фургон был защищен от нападения. Однако по неизвестным причинам двери грузовика распахнулись во время движения и деньги усыпали дорогу. Очевидцы стали быстрее собирать доллары и снимать происходящее на видео.

Между тем в полиции подобные действия расценили как кражу. Были задержаны три человека. Остальных "счастливчиков" сейчас разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

Расследованием дела занимается ФБР. Сумма ущерба устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1943139-tysyachi-dollarov-vyleteli-iz-gruzovika-na-trassu-v-ssha/