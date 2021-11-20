24-летняя россиянка поразила американцев своим сходством со Скарлетт Йоханссон

Екатерина Шумская. Фото: instagram.com/mimisskate

Интернет-юзеров поразило сходство девушки из России и актрисы Скарлетт Йоханссон. Настолько, что "русскую Йоханссон" единогласно посчитали более симпатичной и эффектной, чем голливудскую звезду. Причем признали в основном пользователи из США.

Сейчас о Екатерине Шумской знают не только в России, но и на Западе. Это был тот случай, когда девушка, как принято говорить, проснулась знаменитой.

В один день она перевоплотилась в Черную Вдову из киновселенной Marvel, и уже вскоре просмотры ее роликов подскочили, а в соцсетях все стали обсуждали ее внешность.

"Это было утро 25 марта - на следующий день после публикации первого косплея. Меня показали по телевизору", рассказала Шумская изданию Life.ru.

О своем сходстве с голливудской актрисой девушка узнала еще в детстве.

"Впервые я осознала это (сходство со Скарлетт - прим. авт.) в 12 лет. Ко мне подбежала моя одноклассница и со словами "Катя, посмотри, как вы похожи", показала детскую фотографию Скарлетт. В детстве мы были как две капли воды, поэтому я сначала не поняла, что на фото не я", - говорит Екатерина Шумская.

Раньше Катя и не думала о славе, ее жизнь была далека от Голливуда. Она родилась в Майкопе, Республика Адыгея, юрист по образованию. Затем переехала в Краснодар, работала менеджером в местной строительной компании. Но при этом чувствовала, что ей там не место.

Сейчас девушка живет в Москве и временами вновь думает о переезде.

"Конечно, есть желание уехать. Хотелось бы пожить в другой стране даже просто ради интереса, сравнить жизнь там и тут. К тому же дальше Алании я не выезжала. Но есть поговорка "хорошо там, где нас нет".

Сейчас, находясь в Москве, мне кажется, что за границей лучше. Возможно, пожив там немного, мне захочется обратно. Поэтому надо пробовать. Предложения, несомненно, были, однако почти все - крайне сомнительные", - говорит девушка.

Катя не исключает, что со временем переберется в США, где, возможно, произойдет то, о чем мечтают все ее подписчики - встреча со Скарлетт.

Кроме того, у нее есть очевидная, но сложная для достижения цель - она хочет попасть в кино. Но сложная она не из-за отсутствия актерского опыта, а потому, что у нее дислексия.

Прим.: Дислексия - специфическое расстройство способности к обучению, для которого характерны сложности с точным и быстрым распознаванием слов при чтении, а также с письмом под диктовку.

"Я хотела бы попасть в большое кино, но у меня дислексия. К сожалению, это единственный момент, который меня останавливает, а так, конечно, это меня очень интересует. Думаю, в ближайшем будущем серьезно этим займусь. Амбиции есть, их много. Я и моя команда делаем все, чтобы сделать их реальностью", - отмечает Катя Шумская.

Сама Йоханссон пока никак публично не реагировала на свою русскую копию. Но не знать о ее существовании она не может - наибольшую популярность Катя приобрела именно на Западе. Но Шумская относится к этому спокойно, она не одержима идеей познакомиться с актрисой.

"Возможно, ей меня показывали. Все-таки мои видео с косплеем на Черную Вдову разлетелись на весь мир", - говорит Катя.

Эти ролики мгновенно сделали ее знаменитой, набрав миллионы лайков, и Катя поняла, от чего приходят в восторг ее подписчики. Она продолжила снимать ролики в разных образах Скарлетт Йоханссон и даже подружилась с другими косплеерами площадки.

Модель призналась, что прохожие часто подходят к ней за фотографией. Но при этом с Йоханссон, с ее слов, ее никогда не путали.

"На самом деле мы не так уж и сильно схожи со Скарлетт. В реальной жизни люди прекрасно понимают, что мы две совершенно разные личности. Все осознают, что Скарлетт вряд ли будет расхаживать по улочкам Краснодара", - с иронией говорит Катя.

Сейчас у Кати более миллиона подписчиков в Instagram и более 10 миллионов - в TikTok. И почти под всеми ее публикациями больше англоязычных комментариев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942227-24-letnyaya-rossiyanka-porazila-amerikantsev-svoim-shodstvom-so-skarlett-yohansson/