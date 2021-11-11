Сериал "Игра в кальмара" обогнал "Игры престолов" и стал самым просматриваемым на YouTube

Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: kinopoisk.ru

Видеоролики об "Игре в кальмара" стали самыми просматриваемыми на YouTube, передает Variety.

Южнокорейский хит от Netflix побил очередной рекорд. На этот раз он стал самым просматриваемым на YouTube, обогнав предыдущего лидера "Игру престолов" от HBO. Речь идет о фанатских видеороликах, трейлерах, промо-роликах, контенте, который был создан на основе сериала и другое.

В общей сложности просмотр видеоматериалов на тему "Игры в кальмара" достиг рекордных 17 миллиардов на платформе YouTube. Всего туда загружено примерно 129 тыс. видео.

"За десять лет просмотра YouTube мы никогда не видели ничего подобного", - сказал Джаред Нейлор, вице-президент по развитию аудитории аналитической компании Vobile.

За годы существования сериала "Игра престолов" количество общих просмотров контента на YouTube достигло 16,2 млрд просмотров.

Ранее мы писали, что с момента выхода "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за историю Netflix.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1941667-serial-igra-v-kalmara-obognal-igry-prestolov-i-stal-samym-prosmatrivaemym-na-youtube/