Подросток сумела спастись от насильника благодаря выученному в TikTok жесту

Жест, который показала 16-летняя похищенная девушка. Фото: Canadian Women’s Foundation

Подросток из США сумела спастись от насильника благодаря жесту, выученному в TikTok, передает CNN.

16-летняя девушка из Северной Каролины в минувший вторник пропала без вести. Об этом сообщили полиции ее родители. Спустя почти два дня ее чудом удалось спасти.

Когда похититель перевозил ее в машине на межштатной автомагистрали, девушка показала выученный в TikTok жест, который сигнализирует, что жертва терпит домашнее насилие. К счастью, это заметил проезжавший рядом автомобилист. Он позвонил в полицию и сообщил о ситуации.

По данным Канадского женского фонда, жест показывается в случае, если человек находится в опасности. Нужно вытянуть руку ладонью вперед, затем прижать большой палец к ладони, а потом накрыть его всеми пальцами.

Автомобилист преследовал машину похитителя с девушкой на протяжении 11 километров, при этом периодически сообщая о местонахождении полиции. Преступника задержали, а девушка была освобождена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1941004-podrostok-sumela-spastis-ot-nasilnika-blagodarya-vyuchennomu-v-tiktok-zhestu/