Меган Маркл обратилась к сенаторам США с требованием оплачиваемого декрета для американцев

Меган Маркл. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Меган Маркл лично позвонила сенаторам, чтобы добиться оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для жителей США, передает Politico.

В Соединенных Штатах правительство не гарантирует гражданам получение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Поэтому американцам приходится жертвовать либо финансовой стабильностью, либо семейным благополучием.

Как рассказывает представитель демократов, сенатор Шелли Мур Капито, она была очень удивлена, когда ей позвонил неизвестный номер и женщина на другом конце провода представилась герцогиней Сассекской.

"Я думала, что это сенатор Манчин. Его звонки всегда заблокированы. И кто-то говорит: "Сенатор Капито? Я сказала да. А она: "Это Меган, герцогиня Сассекская", - рассказывает Капито.

Примерно неделю назад Сассекская написала открытое письмо Конгрессу США, где выступала за оплачиваемый отпуск по уходе за ребенком. Но тогда ее просьбу проигнорировали. Тогда она попросила телефон Капито у представителя сенаторов Кристен Гиллибранд.

В телефонном звонке Капито Меган намеревалась разобраться в проблеме лично.

"Она хочет быть частью рабочей группы, деятельность которой будет направлена на кампанию по длительному оплачиваемому отпуску, и так и будет. Будет ли это осуществлено сейчас или позже, она будет частью группы женщин, которые, мы надеемся, вместе будут работать для этой кампании", - говорит Гиллибранд.

Напомним, королева Елизавета II недавно провела ночь в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940710-megan-markl-obratilas-k-senatoram-ssha-s-trebovaniem-oplachivaemogo-dekreta-dlya-amerikantsev/