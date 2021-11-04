Внезапная и крупнейшая магнитная буря началась на Земле

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Ученые сообщили, что внезапно на планете началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитных бурь, передает РИА Новости.

"Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале", - говорят ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще на протяжении двух или трех суток. А сегодня завершится не позднее 15-18:00 часов (по Нур-Султану). Причиной бури стала предположительно недавняя сильная солнечная вспышка.

"До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня, а именно, 12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года. Более крупных событий за это время не происходило", - отметили ученые.

Они отметили, что сила данной магнитной бури была недооценена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940594-vnezapnaya-i-krupneyshaya-magnitnaya-burya-nachalas-na-zemle/