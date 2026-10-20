Розыгрыш октября на NUR.KZ продолжается: постоянные читатели могут выиграть призы
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На NUR.KZ продолжается октябрьский этап розыгрыша для постоянных читателей. Участники программы лояльности могут побороться за призы, регулярно посещая портал и поддерживая серию ежедневных визитов.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на NUR.KZ, регулярно заходить на сайт, достичь одного из предусмотренных программой статусов и подать заявку через личный кабинет. Чем дольше пользователь сохраняет серию посещений, тем выше его статус.
В программе предусмотрено пять статусов: "Знаток", "Старожил", "Смотритель", "Хранитель" и "Легенда". Для участников разных уровней предусмотрены призы: подписки на онлайн-кинотеатры и бытовая техника.
Победителей определяют с помощью генератора случайных чисел в соответствии с правилами акции. Розыгрыши проходят ежемесячно, поэтому у постоянных читателей есть возможность участвовать в новых этапах программы.
Чтобы не пропустить розыгрыш, следите за своей серией посещений и проверьте, подана ли заявка в разделе "Розыгрыш" личного кабинета.
Организатор — ТОО "Internet Portal Nur". Подробные условия участия опубликованы на странице правил акции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2444910-rozygrysh-oktyabrya-na-nur-kz-prodolzhaetsya-postoyannye-chitateli-mogut-vyigrat-prizy/
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