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TikTok-аккаунт NUR.KZ достиг миллиона подписчиков

Опубликовано:

Tik-Tok @newsnurkz
Tik-Tok @newsnurkz. Коллаж: NUR.KZ

Аудитория TikTok-аккаунта NUR.KZ достигла миллиона подписчиков. И это самый большой аккаунт среди всех казахстанских СМИ.

Многие казахстанцы узнают новости из популярной соцсети, потому NUR.KZ не мог обойти вниманием TikTok.

Каждое видео @newsnurkz — это краткое, но емкое изложение сути свежих и актуальных новостей, сделанное в динамичном формате. Пользователи ценят возможность быстро узнать о событиях, экономя свое время.

Tik-Tok @newsnurkz
Tik-Tok @newsnurkz. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Набравшим максимальное число просмотров в этом году стало видео с судебного процесса по делу Бишимбаева - его казахстанцы посмотрели 12,9 млн раз!

Кроме того, в топ-3 самых просматриваемых роликов вошли:

"Бишимбаев признался, что унижал Нукенову и сам снимал найденное в его телефоне видео" - 11,2 млн просмотров;

"Ты спала с ним?": Жуткие видео с телефона Бишимбаева показали в суде" - 10,5 млн просмотров.

Подписывайтесь на нашу страницу в TikTok @newsnurkz, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

Напомним, что TikTok-аккаунт NUR.KZ открыт для рекламодателей. Узнать информацию о размещении рекламы на нашей странице в TikTok вы можете по телефону 8 707 809 41 70 или по e-mail adv@corp.nur.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2163853-tiktok-akkaunt-nur-kz-dostig-milliona-podpischikov/

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