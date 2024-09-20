TikTok-аккаунт NUR.KZ достиг миллиона подписчиков
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Аудитория TikTok-аккаунта NUR.KZ достигла миллиона подписчиков. И это самый большой аккаунт среди всех казахстанских СМИ.
Многие казахстанцы узнают новости из популярной соцсети, потому NUR.KZ не мог обойти вниманием TikTok.
Каждое видео @newsnurkz — это краткое, но емкое изложение сути свежих и актуальных новостей, сделанное в динамичном формате. Пользователи ценят возможность быстро узнать о событиях, экономя свое время.
Набравшим максимальное число просмотров в этом году стало видео с судебного процесса по делу Бишимбаева - его казахстанцы посмотрели 12,9 млн раз!
Кроме того, в топ-3 самых просматриваемых роликов вошли:
"Бишимбаев признался, что унижал Нукенову и сам снимал найденное в его телефоне видео" - 11,2 млн просмотров;
"Ты спала с ним?": Жуткие видео с телефона Бишимбаева показали в суде" - 10,5 млн просмотров.
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Напомним, что TikTok-аккаунт NUR.KZ открыт для рекламодателей. Узнать информацию о размещении рекламы на нашей странице в TikTok вы можете по телефону 8 707 809 41 70 или по e-mail adv@corp.nur.kz.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2163853-tiktok-akkaunt-nur-kz-dostig-milliona-podpischikov/