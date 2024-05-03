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Оставьте свой голос: на какую новую бесплатную рассылку от NUR.KZ вы бы подписались

Опубликовано:

Итоги работы редакции NUR.KZ за 2023 год
На планшете NUR.KZ: NUR.KZ

Мы собираемся запускать новые email-рассылки. Чтобы они были по-настоящему полезными, хотим узнать, какие темы наиболее интересны вам, нашим читателям. Предлагаем поучаствовать в мини-опросе на эту тему.

Тематические email-рассылки от NUR.KZ — это возможность получать самую важную и актуальную именно для вас информацию, не тратя часы на серфинг в медийном море. Многие из вас уже оценили пользу и удобство получения ежедневной рассылки с подборкой новостей от Дилары Ароновой. Кроме того, в подрубрике «Материнство» под каждой статьей будущие мамы могут подписаться на рассылку о том, как протекает беременность на каждом ее месяце.

Мы планируем запускать новые рассылки, поэтому собираем ваше мнение о том, что бы вы хотели видеть на своей электронной почте в удобном виде каждую неделю, месяц или даже день. Готовые рецепты ужинов на каждую неделю или нашумевшие новости из мира медийных личностей? А может, вам важна свежая информация о поддержании здоровья и красоты? Чтобы максимально удовлетворить ваши запросы, предлагаем вам ответить всего на один вопрос анонимно в форме ниже.

Мы учтем каждый голос, а темы, которые будут лидировать в голосовании, уже вскоре появятся в новых рассылках. Чтобы не пропустить их, следите за обновлениями на сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2095118-ostavte-svoy-golos-na-kakuyu-novuyu-besplatnuyu-rassylku-ot-nur-kz-vy-by-podpisalis/

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