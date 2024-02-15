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30 лет независимости Казахстана

Три недели авторизации через Google на NUR.KZ: помогите нам стать лучше

Опубликовано:

Macbook с открытым браузером
Иллюстративное фото: Pixabay

Уже три недели, как пользователям NUR.KZ доступна возможность авторизоваться на сайте через свой профиль в Google. Это позволяет быстро и безопасно войти сайт без необходимости запоминать и хранить множество паролей. Стало ли вам удобнее? Помогите нам это понять, пройдя опрос в статье!

Ваше мнение очень важно для нас! Пройдите наш короткий опрос и поделитесь своими мыслями и опытом пользования нашим сайтом. Так мы сможем лучше понять, какую роль играет функциональность авторизации через Google для наших читателей и попытаться сделать NUR.KZ еще удобнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2060217-tri-nedeli-avtorizatsii-cherez-google-na-nurkz-pomogite-nam-stat-luchshe/

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