Три недели авторизации через Google на NUR.KZ: помогите нам стать лучше

Уже три недели, как пользователям NUR.KZ доступна возможность авторизоваться на сайте через свой профиль в Google. Это позволяет быстро и безопасно войти сайт без необходимости запоминать и хранить множество паролей. Стало ли вам удобнее? Помогите нам это понять, пройдя опрос в статье!

Ваше мнение очень важно для нас! Пройдите наш короткий опрос и поделитесь своими мыслями и опытом пользования нашим сайтом. Так мы сможем лучше понять, какую роль играет функциональность авторизации через Google для наших читателей и попытаться сделать NUR.KZ еще удобнее.

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