Авторизоваться на NUR.KZ теперь еще проще: достаточно аккаунта в Google

Пользователям NUR.KZ стала доступна новая форма авторизации на сайте. Теперь нет необходимости оставлять номер телефона. Можно безопасно зарегистрироваться через аккаунт в Google.

Чтобы пользоваться всеми преимуществами профиля на NUR.KZ, до настоящего момента необходимо было зарегистрироваться как пользователь сайта по номеру телефона. Мы строго придерживаемся политики конфиденциальности, но понимаем, что такая форма авторизации приемлема и удобна не для всех пользователей.

Поэтому команда разработки NUR.KZ сделала возможной регистрацию и авторизацию на сайте через свой профиль в Google (например, если у вас есть электронная почта Gmail), что не требует предоставления номера телефона. Это новое безопасное решение, которое позволит вам получить доступ к некоторым дополнительным функциям веб-сайта и приложения.

При регистрации через аккаунт Google вы сможете:

оставлять реакции на комментарии и публикации;

читать рекомендованные публикации, которые основаны на ваших личных предпочтениях.

В то же время регистрация по номеру телефона позволяет, помимо перечисленного выше, комментировать публикации и участвовать в дискуссиях. Комментирование на веб-сайтах без авторизации по номеру телефона в Казахстане запрещено согласно Закону "Об информатизации".

Таким образом, теперь зарегистрироваться на NUR.KZ для получения привилегий авторизованного пользователя можно двумя способами, которые указаны в форме для регистрации:

С помощью Google. По номеру телефона.

Для авторизации через Google нужно перейти по ссылке, потом кликнуть на кнопку «Войти» и «Вход через Google». Наряду с этим можно выполнить вход на сайт, как и раньше, через номер мобильного телефона.

Авторизуйтесь на сайте NUR.KZ через свой профиль в Google, и убедитесь, что это легко, быстро и безопасно. Вы сможете не только читать публикации, но и оставлять реакции на них и на комментарии других пользователей. Также вашему вниманию будет предоставлена рекомендационная лента новостей, составленная на основе ваших личных интересов.