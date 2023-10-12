Опрос читателей NUR.KZ: как лучше регистрироваться на сайте
Опубликовано:
Нам важно знать, насколько удобно читателям NUR.KZ пользоваться сайтом. Хотите, чтобы ресурс стал еще лучше? Помогите нам сделать это, пройдя небольшой экспресс-опрос.
NUR.KZ хочет стать еще удобнее для своих читателей, а для этого нам важно знать, как вам было бы удобнее регистрироваться на нашем сайте и заходить в свой профиль. После недавнего общего опроса для нашей аудитории предлагаем вам пройти еще один экспресс-опрос, чтобы поделиться своим мнением.
Форма для заполнения анонимна, а ваши голоса за каждый вариант ответа мы используем для улучшения пользовательского опыта на нашем ресурсе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2040723-opros-chitateley-nurkz-kak-luchshe-registrirovatsya-na-sayte/