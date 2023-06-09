Новое меню "все в одном": навигация на NUR.KZ теперь доступна в один клик

Новое меню на NUR.KZ: NUR.KZ

На NUR.KZ появилось новое навигационное меню. Оно в разы упростит пользование веб-сайтом и поиск интересных рубрик, статей и новостей. Рассказываем, почему такое меню удобнее и как оно работает.

Что изменилось в меню

До недавнего времени на NUR.KZ в верхней части веб-сайта были показаны основные рубрики контента, на которые можно перейти с главной страницы. Только после этого становились доступны подтемы, связанные с открытой рубрикой. Основное неудобство для пользователей состояло в том, что в верхнем меню были доступны далеко не все рубрики портала: некоторые популярные у читателей темы отображались только при долгом прокручивании главной страницы вниз. На такие рубрики по веб-сайту можно было перейти, только увидев их в виде блоков с последними новостями из данной категории на главной странице или из ленты новостей.

Теперь же доступно удобное навигационное меню с выпадающим полным списком рубрик, позволяющим в разы упростить этот процесс. Всего в пару нажатий можно выбрать не только нужный раздел, но и его подтему, если есть желание еще больше сузить тематику. Навигационное меню доступно пользователям в веб-версии и в мобильном приложении NUR.KZ. В мобильном приложении и на мобильной веб-версии слово «Меню» не отображается, но кнопка легко узнаваема: она выглядит как три горизонтальные линии.

Как пользоваться меню

Меню найдете в верхней левой части экрана в любом разделе сайта и на главной странице. При нажатии на него увидите полный список: в самом верху будут рекомендуемые разделы, а затем все рубрики сайта в алфавитном порядке. Для удобства в том же меню разместили переключатель с русского на казахский язык и наоборот. В нижней части меню есть ссылки на наши социальные сети и мобильное приложение, кнопка обратной связи — опция, благодаря которой можете написать свои пожелания и отзывы, — раздел «О нас», контакты редакции и прочая важная информация о NUR.KZ.

Каждую из рубрик можно открыть, кликнув по ней в меню. Если видите стрелочку справа от названия рубрики, значит в ней есть подрубрики, они откроются после клика на рубрику. Нажав на конкретную подрубрику, можно перейти непосредственно в этот раздел на сайте.

Дополнительные опции

Вместе с меню сделали более удобной кнопку для входа в профиль NUR.KZ для зарегистрированных пользователей. Теперь она выделена и располагается на одном уровне меню, все там же справа вверху экрана. Ниже расположилась кнопка «Версия сайта» для переключения языка. Переключать язык теперь можно как в новом меню, так и в «шапке» сайта ниже кнопки профиля.

Кстати, если еще не зарегистрированы на нашем сайте как постоянный пользователь, рекомендуем вам это сделать. Только зарегистрированные читатели могут участвовать в обсуждении новостей: оставлять комментарии и ставить реакции на комментарии других пользователей. Кроме того, зарегистрированных пользователей ждет система рекомендаций и другие преимущества.

Теперь пользоваться NUR.KZ стало в разы удобнее. Меню упростит навигацию по сайту, что сэкономит время. Узнавайте все главные новости первыми, читайте полезные советы, статьи и интервью в любой момент или добавляйте в закладки. Не упустить важное проще, когда все рубрики в меню под рукой всего в один клик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2023959-novoe-menyu-vse-v-odnom-navigatsiya-na-nurkz-teper-dostupna-v-odin-klik/