Захват аэропортов, попытки захвата Академии КНБ: Генпрокуратура представила фильм о январских событиях

Январские события в Алматы: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральная прокуратура РК представила видеоролик о январских событиях. На кадрах представлена хронология трагических событий, нападения на полицейских и военных, а также видео захвата аэропорта Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик был представлен во время пленарного заседания в мажилисе парламента. На видео говорится о том, что за полчаса до захвата здания аэропорта Алматы охрана получила приказ разойтись по домам, а группа людей ворвалась в здание учреждения "Казаэронавигации" и выключила освещение на взлетно-посадочной полосе.

Также сообщается, что террористы пытались захватить телебашню и Академию пограничной службы КНБ РК. Помимо того, на видео рассказали о своих мотивах участники беспорядков.

Напомним, ранее генпрокурор выступил на заседании мажилиса, ответив на вопрос, кто был организатором госпереворота во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/2004219-zahvat-aeroporta-almaty-popytki-zahvata-telebashni-i-akademii-knb-opublikovano-video-o-yanvarskih-sobytiyah/