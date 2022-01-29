Токаев о беспорядках в Алматы: Одна из банд жила в пятизвездочном отеле

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью, которое вышло в эфире ТК "Хабар 24", заявил, что следствие по беспорядкам Алматы выявило – одна из группировок жила в пятизвездочной гостинице, передает корреспондент NUR.KZ.

"Интересный факт. Одна из бандгруппировок, довольно многочисленная, проживала в пятизвездочном отеле в Алматы. Кто оплачивал им это все?

И расположила свой командный штаб на первом этаже гостиницы Казахстан. Ведется следствие, допрашиваются люди. Вскрываются такие факты, которые раньше было себе трудно представить", - заявил Токаев.

Интервьюер спросила у президента: кто, по его мнению, стоит за всем этим.

"Это следствие покажет. Я не хочу предвосхищать ход следствия. Дело в том, что многие боевики покинули Алматы, кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался. Сбривают бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие", - ответил Токаев.

В ходе того же интервью Токаев заявил, что во время беспорядков в страну прилетели боевики под видом гастарбайтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1953648-tokaev-o-besporyadkah-v-almaty-odna-iz-band-zhila-v-pyatizvezdochnom-otele/