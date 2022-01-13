"Красный" уровень террористической опасности отменен в 14 регионах

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В 14 регионах Казахстана обстановка стабилизировалась, в связи с чем здесь объявили о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Как сообщили в КНБ, антитеррористическая операция завершена в следующих регионах:

Нур-Султан;

Шымкент;

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Атырауская область;

Восточно-Казахстанская область;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Кызылординская область;

Костанайская область;

Мангистауская область;

Павлодарская область;

Северно-Казахстанская область;

Туркестанская область.

В этих регионах отменен "красный" уровень террористической опасности.

"В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков.

Антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический "красный" уровень террористической опасности сохраняется", - сообщили в комитете нацбезопасности.

Напомним, 6 января во всем Казахстане был введен режим ЧП в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан. Одними из первых регионов, в которых был введен режим ЧП, стали города Нур-Султан и Алматы, а также Мангистауская и Алматинская области.

Вслед за режимом ЧП во всех регионах объявили "красный" уровень террористической опасности.

Отметим, с сегодняшнего дня, 13 января, режим ЧП отменен в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Хронологию беспорядков в Казахстане можно прочитать здесь.

О ситуации в стране на сегодня можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950904-krasnyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-otmenen-v-14-regionah/