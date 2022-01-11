"Хотели захватить власть": террористы угрожали акиму Шымкента и его семье

Мурат Айтенов. Фото: instagram.com/murat__aitenov

Глава Шымкента Мурат Айтенов рассказал, что происходило в городе во время массовых беспорядков. По его словам, бандиты хотели захватить акимат, их основная задача была разгромить все и захватить власть, передает Otyrar.kz.

Хотели захватить акимат

"Как только все началось, мы создали штаб и следили за ситуацией в городе. Среди собравшихся была молодежь, многие были пьяны и под воздействием наркотических веществ. Толпа требовала, чтобы мы сдали власть и освободили акимат. Дальше уже пошли беспорядки. Начали громить все на своем пути, пострадали 10 точек, 1 торговый центр. Из магазина выносили спиртное, деньги и энергетики", - рассказал Мурат Айтенов.

Фото: Otyrar.kz

Угрожали и требовали подать в отставку

Аким Шымкента отметил, что бандиты лично ему угрожали и требовали подать в отставку.

"В их распоряжении оказалась рация, они давали указания от моего имени, от начальника полиции. После чего мы уже сами выходили на связь и поясняли ситуацию нашим сотрудникам. Они мне угрожали, материли и были неадекватные требования. Требовали, чтобы ушел с поста, отдал акимат. Конечно, мы бы никогда этого не сделали. Мы контролировали ситуацию", - говорит градоначальник.

Он пояснил, что боевые патроны правоохранителями не применялись, акимат отстаивали своими силами. После того, как попытка взять здание не увенчалась успехом, злоумышленники переключились на центр "Корме" и дворец Туркестан.

Фото: Otyrar.kz

Мародеры не брезговали ничем

"Мародеры не останавливались на достигнутом, они пошли в город, разнесли все в гипермаркете "Метро", выносили оттуда энергетики, спиртное и банкоматы. То, что они творили, мы знаем, наказание они понесут по закону. В итоге задержали днем больше 400 человек, среди которых 150 - организаторы. Сейчас ведется следствие", - поделился Мурат Айтенов.

Намеревались убить всех

Глава Шымкента пояснил, что в кратчайшие сроки удалось узнать, какие цели преследуют бандиты.

"По оперативной информации, которая поступила к нам, мы узнали, что главная цель преступников - захватить власть и ликвидировать руководство города, а также начальство правоохранительных органов.

Террористы узнали даже адреса домов, угроза была сильная. Мы приняли решение всех эвакуировать в другое место. Когда захватили рации, они угрожали мне, говорили, что знают мою семью. Видно было, что человек неадекватный, он требовал у меня, чтобы я сдал власть и дал приказ военным перейти на их сторону", - рассказал аким Шымкента.

Фото: Otyrar.kz

Что известно о террористах

Мурат Айтенов отметил, что организованная группа террористов месяцами готовилась к штурму.

"Они знали все, знали, где штаб и все точки. Они призывали людей выходить на улицу, вытаскивали по дороге из машин людей и требовали митинговать. Есть информация, что они давали наркотические вещества и 50 тысяч тенге. При этом хочу отметить, что бандиты, когда захватили рации, используя позывной генерала и акима, призывали всех стрелять боевыми патронами", - сообщил градоначальник.

Сейчас, по его словам, город находится под контролем местных властей.

Напомним, ранее сообщалось, что разграбивших торговый центр "Метро" мародеров поймали в Шымкенте.

Также заместитель акима города Максут Исахов подвергся нападению толпы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950619-hoteli-zahvatit-vlast-terroristy-ugrozhali-akimu-shymkenta-i-ego-seme/