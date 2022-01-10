Токаев пообещал предоставить доказательства подготовки террористической атаки на Казахстан

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что в ближайшее время власти предоставят на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки проведения террористической агрессии против Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Токаев, устав ООН признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне.

"В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки проведения террористической агрессии против нашей страны", - добавил он.

По его словам, к этому часу отдельные СМИ и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах.

"Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, а также международные гуманитарные организации, заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников", - подчеркнул президент.

Произошедшие в стране события президент считает уроком не только для Казахстана, но и стран-участниц ОДКБ.

"Хотел бы четко заявить, что мы будем защищать право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью, но в то же время мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма и тем более боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно. Не позволим покушаться на наши государственный суверенитет и территориальную целостность", - отметил президент.

В завершение он сообщил, что к этому часу конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены.

В своем выступлении глава государства назвал последние события попыткой госпереворота, а также отметил, что они войдут в историю как алматинская трагедия.

Токаев сообщил также, что 11 января в парламенте предложит новый состав правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950302-tokaev-poobeschal-predostavit-dokazatelstva-podgotovki-terroristicheskoy-ataki-na-kazahstan/