Токаев: Бандиты нападали по ночам на морги, забирали тела погибших подельников

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил об участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства сообщил, что в дни беспорядков имели место варварские нападения на больницы. В то же время, сообщил он, чтобы "распылить" ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт.

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти", - резюмировал президент Казахстана.

Ранее Токаев назвал события в Казахстане попыткой государственного переворота.

Напомним, в Алматы во время беспорядков было совершено 12 нападений на машины скорой помощи, террористы захватили 3 автомобиля медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950276-tokaev-bandity-napadali-po-nocham-na-morgi-zabirali-tela-pogibshih-podelnikov/