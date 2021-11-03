ИГ взяло на себя ответственность за взрывы и атаку на больницу в Кабуле

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Исламское государство (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) взяло на себя ответственность за взрывы около кабульской больницы и атаку на медучреждение, передает РИА Новости.

Всего в операции участвовало пять боевиков ИГ. Действовали они скоординированно.

Ранее, как рассказал очевидец, около больницы в Кабуле раздались два взрыва, предварительно с участием террориста-смертника. Также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что боевики ворвались в здание медицинского учреждения. Нападавшие подорвали входную дверь. Там же были столкновения их с представителями "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран). Также новость о взрывах и нападении подтвердил представитель движения Билла Карими.

Через некоторое время талибы сообщили, что в результате атаки боевиков ИГ погибли не менее 15 человек. При этом еще 34 получили ранения. Представитель МИД Афганистана подтвердил данную информацию.

Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники спецназа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1940230-ig-vzyalo-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryvy-i-ataku-na-bolnitsu-v-kabule/