Два автобуса столкнулись на проспекте Абая в Алматы
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В Алматы на проспекте Абая столкнулись два автобуса. В результате ДТП никто не пострадал. Полиция проводит расследование по данному факту, передает NUR.KZ.
Кадры ДТП с двумя автобусами были опубликованы в паблике almatynews_kaz в Threads.
В публикации говорится, что на пересечении проспекта Абая с улицей Бауыржана Момышулы столкнулись автобусы № 78 и № 136.
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Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло сегодня около 13:00 часов в Ауэзовском районе Алматы.
"Водитель автобуса марки SAZ, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, допустил столкновение со стоящим автобусом марки Golden Dragon, находившимся впереди в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В результате столкновения никто не пострадал.
По данному факту начато расследование. В настоящее время сотрудники управления полиции Ауэзовского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2454756-dva-avtobusa-stolknulis-na-prospekte-abaya-v-almaty/
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