Два автобуса столкнулись на проспекте Абая в Алматы

В Алматы на проспекте Абая столкнулись два автобуса. В результате ДТП никто не пострадал. Полиция проводит расследование по данному факту, передает NUR.KZ.

Кадры ДТП с двумя автобусами были опубликованы в паблике almatynews_kaz в Threads.

В публикации говорится, что на пересечении проспекта Абая с улицей Бауыржана Момышулы столкнулись автобусы № 78 и № 136.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло сегодня около 13:00 часов в Ауэзовском районе Алматы.

"Водитель автобуса марки SAZ, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, допустил столкновение со стоящим автобусом марки Golden Dragon, находившимся впереди в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате столкновения никто не пострадал.

По данному факту начато расследование. В настоящее время сотрудники управления полиции Ауэзовского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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