Казахстанец снизил в два раза сумму ущерба после ДТП

В Костанайской области судом утверждено медиативное соглашения по делу о взыскании материального ущерба, причиненного ДТП, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, Рудненским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

Судом установлено, что в мае 2026 года в Рудном ответчик, управляя автомобилем Opel Frontera, совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением истца, в результате чего причинил материальный ущерб.

За совершение аварии ответчик был признан виновным и привлечен к административному взысканию в виде штрафа.

Истец обратился в суд с иском о взыскании материального ущерба, причиненного в результате ДТП, а также понесенных судебных расходов на общую сумму более 1 млн тенге.

В обоснование исковых требований он указал, что в результате ДТП ему причинен материальный ущерб по вине ответчика, вина которого установлена в полном объеме.

В ходе проведения подготовки дела к судебному разбирательству сторонами заявлено ходатайство о примирении.

Они согласовали размер возмещения материального ущерба и судебных расходов в общей сумме 500 тыс. тенге, а также срок добровольной выплаты - в течение шести месяцев.

Учитывая достигнутую сторонами договоренность, суд утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации. Производство по гражданскому делу прекращено.

Истцу возвращена уплаченная государственная пошлина.

Определение суда не вступило в законную силу.

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