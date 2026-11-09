Казахстанец снизил в два раза сумму ущерба после ДТП
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В Костанайской области судом утверждено медиативное соглашения по делу о взыскании материального ущерба, причиненного ДТП, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, Рудненским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.
Судом установлено, что в мае 2026 года в Рудном ответчик, управляя автомобилем Opel Frontera, совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением истца, в результате чего причинил материальный ущерб.
За совершение аварии ответчик был признан виновным и привлечен к административному взысканию в виде штрафа.
Истец обратился в суд с иском о взыскании материального ущерба, причиненного в результате ДТП, а также понесенных судебных расходов на общую сумму более 1 млн тенге.
В обоснование исковых требований он указал, что в результате ДТП ему причинен материальный ущерб по вине ответчика, вина которого установлена в полном объеме.
В ходе проведения подготовки дела к судебному разбирательству сторонами заявлено ходатайство о примирении.
Они согласовали размер возмещения материального ущерба и судебных расходов в общей сумме 500 тыс. тенге, а также срок добровольной выплаты - в течение шести месяцев.
Учитывая достигнутую сторонами договоренность, суд утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации. Производство по гражданскому делу прекращено.
Истцу возвращена уплаченная государственная пошлина.
Определение суда не вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2454117-kazahstanec-snizil-v-dva-raza-summu-ushcherba-posle-dtp/
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