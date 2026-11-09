Автомобиль протаранил окно кафе в Астане: за рулем оказался ребенок

В Астане несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля, пока отец отлучился в магазин. После этого машине удалось проехать до здания кафе и повредить его окно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

В Астане автомобиль Daimler Chrysler въехал в здание одного из кафе. За рулем машины находился несовершеннолетний ребенок, сообщили в Департаменте полиции Астаны.

"В ходе проверки установлено, что водитель, оставив автомобиль без присмотра, вышел в магазин. В это время его несовершеннолетний сын сел за руль и повернул ключ зажигания, в результате чего автомобиль пришел в движение и совершил наезд на здание одного из кафе, повредив окно", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. В отношении владельца автомобиля приняли административные меры.

Кроме того, родителя привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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