Автомобиль протаранил окно кафе в Астане: за рулем оказался ребенок
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Астане несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля, пока отец отлучился в магазин. После этого машине удалось проехать до здания кафе и повредить его окно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
В Астане автомобиль Daimler Chrysler въехал в здание одного из кафе. За рулем машины находился несовершеннолетний ребенок, сообщили в Департаменте полиции Астаны.
"В ходе проверки установлено, что водитель, оставив автомобиль без присмотра, вышел в магазин. В это время его несовершеннолетний сын сел за руль и повернул ключ зажигания, в результате чего автомобиль пришел в движение и совершил наезд на здание одного из кафе, повредив окно", - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал. В отношении владельца автомобиля приняли административные меры.
Кроме того, родителя привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2454090-avtomobil-protaranil-okno-kafe-v-astane-za-rulem-okazalsya-rebenok/
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