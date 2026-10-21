10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда ребенку взыскали в Уральске
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В Уральске суд взыскал 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате дорожно-транспортного происшествия, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, суд №2 Уральска рассмотрел гражданское дело по иску матери несовершеннолетнего ребенка о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП.
Согласно материалам дела, автомобиль "КамАЗ" совершил наезд на ребенка. В результате ДТП он получил тяжкий вред здоровью, вследствие чего ему установлена инвалидность первой группы. В настоящее время его способность самостоятельно передвигаться ограничена.
Суд установил, что владелец транспортного средства, являющегося источником повышенной опасности, обязан возместить причиненный ребенку моральный вред.
Истец просила взыскать 60 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Суд, учитывая наличие нравственных страданий, причинно-следственную связь между ними и произошедшим ДТП, а также тяжесть последствий для здоровья ребенка и необходимость длительного лечения, определил размер компенсации в сумме 10 млн тенге.
Кроме того, требование о взыскании материального ущерба не удовлетворено, поскольку заявленные материальные расходы были возмещены в пределах страховой выплаты.
Суд частично удовлетворил исковые требования и вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
Решение суда не вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2445753-10-mln-tenge-v-kachestve-kompensacii-moralnogo-vreda-rebenku-vzyskali-v-uralske/
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