Мужчину оставили умирать на дороге в Кокшетау
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Кокшетау оперативно задержали водителя, подозреваемого в смертельном наезде на пешехода и скрывшегося с места ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
По информации пресс-службы ведомства, в Кокшетау полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали водителя, подозреваемого в смертельном наезде на пешехода.
Авария произошла 19 октября на улице Ташенова. Водитель Volkswagen Vento на освещенном участке дороги совершил наезд на 48-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.
После наезда водитель скрылся, не сообщив о случившемся в экстренные службы и не оказав помощь пострадавшему.
Для оперативного розыска подозреваемого был ориентирован личный состав управления полиции Кокшетау, а также патрульные экипажи, несущие службу вокруг областного центра. Принятые меры позволили установить местонахождение мужчины и задержать его в дежурные сутки.
По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2445297-muzhchinu-ostavili-umirat-na-doroge-v-kokshetau/
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