Мужчину оставили умирать на дороге в Кокшетау

В Кокшетау оперативно задержали водителя, подозреваемого в смертельном наезде на пешехода и скрывшегося с места ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, в Кокшетау полицейские в кратчайшие сроки установили личность и задержали водителя, подозреваемого в смертельном наезде на пешехода.

Авария произошла 19 октября на улице Ташенова. Водитель Volkswagen Vento на освещенном участке дороги совершил наезд на 48-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

После наезда водитель скрылся, не сообщив о случившемся в экстренные службы и не оказав помощь пострадавшему.

Для оперативного розыска подозреваемого был ориентирован личный состав управления полиции Кокшетау, а также патрульные экипажи, несущие службу вокруг областного центра. Принятые меры позволили установить местонахождение мужчины и задержать его в дежурные сутки.

По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.