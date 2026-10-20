Страшное ДТП с воспитателями и директором детсада в СКО: число погибших увеличилось

В Северо-Казахстанской области увеличилось число жертв страшного ДТП, которое произошло на автодороге республиканского значения Петропавловск - Кокшетау, сообщает Qazaqstan Media.

15 октября мы писали, что на автодороге республиканского значения вблизи села Кременчуг произошло столкновение автотранспортных средств: трех легковых автомобилей и двух грузовых машин "КамАЗ".

В результате ДТП от полученных травм скончались трое пассажиров Audi ( директор детсада и два воспитателя). Водитель машины и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

По данным регионального издания, сегодня в больнице скончалась 57-летняя воспитательница детского сада. Врачи боролись за ее жизнь, но полученные травмы оказались слишком тяжелыми. В итоге число жертв ДТП выросло до четырех человек.

За жизнь 57-летней пассажирки Audi сражалась бригада хирургов. Женщине провели сложнейшую шестичасовую операцию, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия медиков, ее сердце остановилось.

Единственным выжившим в смятой Audi остался 20-летний водитель, студент четвертого курса СКУ имени М. Козыбаева.

"Пациент 2006 года рождения находится в хирургическом отделении. Его состояние оценивается медиками как стабильное, средней степени тяжести. У молодого человека диагностировано сотрясение головного мозга", - уточнили в управлении здравоохранения.

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