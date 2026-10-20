Актюбинка осталась недовольна лечением после ДТП и отсудила 300 тыс. тенге
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В Актобе женщина после ДТП подала в суд и потребовала компенсации морального вреда из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, судом №3 Актобе рассмотрено гражданское дело по иску женщины к ГКП и ТОО о компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
Судом установлено, что после дорожно-транспортного происшествия истец проходила амбулаторное лечение. Различная интерпретация результатов обследований привела к диагностической неопределенности, необходимости повторных исследований и увеличению продолжительности лечения.
При этом медицинской организацией своевременно не было организовано коллегиальное обсуждение противоречивых результатов обследований с участием профильных специалистов.
Оценив представленные доказательства, характер допущенных нарушений и связанные с ними нравственные переживания истца, суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ГКП компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. тенге.
В удовлетворении требований к ТОО отказано в связи с недоказанностью непосредственной причинно-следственной связи между действиями товарищества и причиненным моральным вредом.
Решение суда вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2444973-aktyubinka-ostalas-nedovolna-lecheniem-posle-dtp-i-otsudila-300-tys-tenge/
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