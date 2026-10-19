Казахстанцев подозревают в угоне сразу двух автомобилей: на одном из них они попали в ДТП (видео)
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В Костанае задержали двух мужчин, которых подозревают в угоне сразу двух автомобилей - сначала "ГАЗели", а затем Audi, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Костанайской области.
По данным пресс-службы ДП региона, в Костанае установлены трое мужчин, якобы причастных к угону автомобилей ГАЗ и Audi. По версии полиции, сначала мужчины угнали "ГАЗель", после чего попали на ней в ДТП, а после завладели другим авто.
"Сотрудники полиции Костаная в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили троих жителей города, причастных к неправомерному завладению автомобилями марок ГАЗ и Audi.
По предварительным данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Сначала они завладели одним автомобилем и совершили ДТП, после чего угнали второй автомобиль", - сказано в сообщении.
По данным фактам проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2444745-kazahstancev-podozrevayut-v-ugone-srazu-dvuh-avtomobiley-na-odnom-iz-nih-oni-popali-v-dtp-video/
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