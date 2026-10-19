Казахстанцев подозревают в угоне сразу двух автомобилей: на одном из них они попали в ДТП (видео)

В Костанае задержали двух мужчин, которых подозревают в угоне сразу двух автомобилей - сначала "ГАЗели", а затем Audi, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Костанайской области.

По данным пресс-службы ДП региона, в Костанае установлены трое мужчин, якобы причастных к угону автомобилей ГАЗ и Audi. По версии полиции, сначала мужчины угнали "ГАЗель", после чего попали на ней в ДТП, а после завладели другим авто.

"Сотрудники полиции Костаная в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили троих жителей города, причастных к неправомерному завладению автомобилями марок ГАЗ и Audi.

По предварительным данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Сначала они завладели одним автомобилем и совершили ДТП, после чего угнали второй автомобиль", - сказано в сообщении.

По данным фактам проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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