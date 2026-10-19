Грузовик упал с моста после столкновения с Tesla в Астане (видео)

В Астане грузовик-ассенизатор упал с моста после столкновения с Tesla. 71-летний водитель грузовика доставлен в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, 19 октября на объездной трассе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Tesla и грузового автомобиля-ассенизатора.

"Установлено, что 49-летняя женщина, управлявшая автомобилем Tesla, при движении по развязке на подъем к мосту не уступила дорогу грузовому автомобилю, который следовал по главной дороге.

В результате произошло столкновение, после чего грузовик, повредив дорожное ограждение, упал с моста", - сообщили в полиции.

71-летний водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.