Грузовик упал с моста после столкновения с Tesla в Астане (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Астане грузовик-ассенизатор упал с моста после столкновения с Tesla. 71-летний водитель грузовика доставлен в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, 19 октября на объездной трассе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Tesla и грузового автомобиля-ассенизатора.
"Установлено, что 49-летняя женщина, управлявшая автомобилем Tesla, при движении по развязке на подъем к мосту не уступила дорогу грузовому автомобилю, который следовал по главной дороге.
В результате произошло столкновение, после чего грузовик, повредив дорожное ограждение, упал с моста", - сообщили в полиции.
71-летний водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2444706-gruzovik-upal-s-mosta-posle-stolknoveniya-s-tesla-v-astane-video/
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