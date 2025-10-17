Автобус сбил пожилую женщину в Алматы (видео)

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колесами автобуса оказался пешеход, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию мегаполиса.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло сегодня, 17 октября, в 09:45 в Медеуском районе.

"Водитель автобуса, следуя по улице Макатаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Зенкова допустил наезд на пешехода - женщину 1950 года рождения. Она получила телесные повреждения и была доставлена в одну из больниц города", - прокомментировали в полиции.

Отмечается, что в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Медеуского района.

Тем временем в Сети появилось видео очевидцев с места происшествия. Судя по кадрам, все произошло на пешеходном переходе.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Напомним, ранее в Алматы машина сбила мужчину во дворе дома. Местные жители уверены, что наезд был совершен умышленно. В полиции возбудили уголовное дело.

До этого в южной столице на одном из перекрестков несовершеннолетнего парня сбила карета скорой помощи прямо на пешеходном переходе.

