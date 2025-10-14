"Наезд совершен преднамеренно": мужчину сбили во дворе дома в Алматы (видео)

В Алматы машина сбила мужчину во дворе дома. Местные жители уверены, что наезд был совершен умышленно. В полиции возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

В Instagram-аккаунте kris_p_akimat опубликовали обращение жителей одного из дворов Жетысуского района Алматы. Они утверждают, что 10 октября в их дворе был не случайно сбит мужчина.

"Сосед умышленно сбил другого соседа на автомобиле. На месте происшествия были очевидцы, которые видели, что наезд был совершен преднамеренно, а не случайно", - говорится в публикации.

Опубликовали и видео с камер, на котором запечатлен момент наезда. По словам местных, полиция до сих пор не вызвала мать потерпевшего и свидетелей для дачи показаний.

"Мы, жители двора, обеспокоены тем, что расследование затягивается, и хотим, чтобы этот случай не остался без внимания. Пострадавший - единственный кормилец семьи, а дома его ждут мама и бабушка, обе пенсионерки. Просим ответственные органы провести объективное расследование и принять меры по данному факту", - сказано в обращении.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что конфликт произошел между двумя мужчинами на бытовой почве. В настоящее время водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания", - пояснили в полиции.

