Молодой водитель влетел в "КамАЗ" и погиб на трассе в Карагандинской области

На трассе Караганда - Астана 22-летний водитель Toyota погиб в ДТП с грузовиком. Пассажира легкового авто доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Estima, двигаясь в направлении Караганды, совершил столкновение с задней частью грузового автомобиля "КамАЗ", двигавшегося в попутном направлении", - рассказали в ДП региона.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Estima от полученных травм скончался на месте. Пассажира данного автомобиля доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Ранее в Баянаульском районе Павлодарской области водитель кроссовера Lexus RX330 погиб, не справившись с управлением и вылетев в кювет. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

В Алматинской области водитель "ВАЗ", предположительно, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai, за рулем которого, как пишут в Сети, находился подросток. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Lada от полученных травм скончались на месте происшествия. Второго участника ДТП из Huindai с различными травмами госпитализировали в районную больницу.

