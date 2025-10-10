Грузовик протаранил пункт оплаты на трассе Астана - Щучинск (видео)

Грузовой автомобиль сегодня протаранил пункт взимания платы на автодороге Астана - Щучинск. По предварительным данным, водитель оказался пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, ДТП произошло на 18-м километре автомобильной дороги республиканского значения Астана - Щучинск.

По предварительной информации, водитель грузовика, подъезжая к пункту взимания платы "Астана", не справился с управлением и протаранил шлагбаум. В результате столкновения пункт получил механические повреждения.

"Предварительные данные указывают, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в НК "КазАвтоЖол".

Материалы по данному факту передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Шымкенте машина скорой помощи врезалась в бетономешалку, когда с мигалкой и сиреной мчалась по перекрестку. Судя по видео, водитель спецмашины пытался избежать столкновения и так затормозил, что даже задымились шины, но удар пришелся на кабину. Пострадала вся бригада медиков.

В Уральске конфликт между двумя водителями закончился умышленным тараном авто и побегом с места ДТП. Видео инцидента опубликовали в Сети. Всех участников происшествия оперативно доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.

