Грузовик протаранил пункт оплаты на трассе Астана - Щучинск (видео)
Опубликовано:
Грузовой автомобиль сегодня протаранил пункт взимания платы на автодороге Астана - Щучинск. По предварительным данным, водитель оказался пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, ДТП произошло на 18-м километре автомобильной дороги республиканского значения Астана - Щучинск.
По предварительной информации, водитель грузовика, подъезжая к пункту взимания платы "Астана", не справился с управлением и протаранил шлагбаум. В результате столкновения пункт получил механические повреждения.
"Предварительные данные указывают, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в НК "КазАвтоЖол".
Материалы по данному факту передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Шымкенте машина скорой помощи врезалась в бетономешалку, когда с мигалкой и сиреной мчалась по перекрестку. Судя по видео, водитель спецмашины пытался избежать столкновения и так затормозил, что даже задымились шины, но удар пришелся на кабину. Пострадала вся бригада медиков.
В Уральске конфликт между двумя водителями закончился умышленным тараном авто и побегом с места ДТП. Видео инцидента опубликовали в Сети. Всех участников происшествия оперативно доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.
