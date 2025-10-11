Смертельное ДТП в Жетiсу: водителя фуры приговорили к пяти годам заключения

В Жетісу присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении водителя фуры по факту смертельного ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

В специализированном межрайонном суде области Жетісу присяжные заседатели признали виновным водителя большегрузного автомобиля, ставшего виновником трагического ДТП.

Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы.

"По материалам дела, водитель автомашины марки Volvo FH-Truck, следуя по трассе "Алматы – Усть-Каменогорск", несмотря на неблагоприятные погодные условия и гололед, не предпринял необходимых мер для безопасной остановки транспорта. В результате грузовик перегородил дорогу, и в него врезались три легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

Трагедия унесла жизни пяти человек, находившихся в легковых машинах.

Приговор суда не вступил в законную силу.

