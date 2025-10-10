Машина скорой помощи "влетела" в бетономешалку в Шымкенте (видео)

Еще одно ДТП с участием скорой помощи произошло в Казахстане - накануне в Шымкенте скорая столкнулась с бетономешалкой, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, ДТП произошло в первой половине дня. Машина медиков с мигалкой и сиреной мчалась к перекрестку. В этот момент на дорогу выехала бетономешалка.

На опубликованных в Сети кадрах с регистратора видно, что водитель скорой пытался избежать и столкновений и затормозить, от чего даже задымились шины. Но это не помогло – машина врезалась в выпирающий желоб бетономешалки. Удар пришелся на кабину.

В результате аварии пострадала вся бригада медиков - они получили ушибы. Но и водителя, и врача, и фельдшера уже отпустили домой из больницы.

Кто виноват в ДТП сейчас устанавливают полицейские.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи в отношении водителя, допустившего нарушение правил дорожного движения, возбуждено административное производство.

Собранные материалы будут направлены в суд. Полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения во избежание подобных происшествий", - заявили в ДП.

Источник: КТК

Напомним, пару дней назад в Алматы машина скорой помощи сбила подростка, мальчика госпитализировали.

До этого на трассе в Алматинской области автомобиль скорой помощи сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

