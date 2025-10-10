Более 1 600 жертв: Казахстан оказался на третьем месте в мире по смертности в ДТП

Прокуратура Северо-Казахстанской области озвучила статистику по ДТП в Казахстане - наша страна оказалась на третьем месте в мире по смертности в ДТП, передает NUR.KZ.

Прокуратурой региона была проведена очередная широкомасштабная акция "Безопасная дорога"- инициатива направлена на повышение безопасности на дорогах, профилактику дорожно-транспортных происшествий и снижение аварийности на дорогах.

Как отметили в надзорном ведомстве, по итогам 9 месяцев текущего года на дорогах страны в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 1 600 человек, еще свыше 35 000 получили травмы.

Сообщается, что основными причинами аварий в 86% случаев является вина водителей, в 14% - вина пешеходов и иных участников дорожного движения.

Подчеркивается, что, по данным Европейской экономической комиссии ООН, Казахстан занимает 3 место по уровню смертности в ДТП на миллион жителей, уступая лишь России и США.

Напомним, ранее в конце февраля в сенате также обсуждали рост аварийности в Казахстане. Сообщалось, что по данным Генпрокуратуры, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось.

Летом на проблему обратили внимание в Генпрокуратуре - в надзорном ведомстве представили статистику ДТП с летальным исходом по регионам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.