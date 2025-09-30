jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      Два автомобиля столкнулись в ЗКО: один из них сбил пешеходов (видео)

      Опубликовано:

      Автомобиль сбил людей
      Момент ДТП. Скриншот из видео: instagram.com/zhaloby_uralsk__official

      В Уральске произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе и пешеходы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

      В Сети опубликовали видео, на котором видно, как сталкиваются два автомобиля и один из них впоследствии сбивает нескольких пешеходов. Сообщается, что авария произошла в Уральске.

      В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 30 сентября, в 14:45.

      "Автомобиль Chevrolet Cobalt, двигаясь в северном направлении по проспекту Нурсултана Назарбаева, на перекрестке с улицей Досмухамедова, при совершении маневра не обеспечил безопасность дорожного движения и не предоставил преимущество встречному транспорту. В результате произошло столкновение с автомобилем CHANGAN", - .

      В результате ДТП три человек были доставлены в больницу.

      По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

      Полиция в очередной раз напоминает: соблюдение правил дорожного движения - обязанность каждого водителя. Даже незначительное нарушение может привести к тяжелым последствиям.

      Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

      Напомним, сегодня в Алматинской области произошло жуткое ДТП со смертельным исходом с участием Toyota Alphard - на месте скончались восемь человек, двое были госпитализированы в больницу.

      Также на автодороге в Павлодарской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. В одном из них погибли водитель и пассажир.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

