Два автомобиля столкнулись в ЗКО: один из них сбил пешеходов (видео)

В Уральске произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе и пешеходы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как сталкиваются два автомобиля и один из них впоследствии сбивает нескольких пешеходов. Сообщается, что авария произошла в Уральске.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 30 сентября, в 14:45.

"Автомобиль Chevrolet Cobalt, двигаясь в северном направлении по проспекту Нурсултана Назарбаева, на перекрестке с улицей Досмухамедова, при совершении маневра не обеспечил безопасность дорожного движения и не предоставил преимущество встречному транспорту. В результате произошло столкновение с автомобилем CHANGAN", - .

В результате ДТП три человек были доставлены в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Полиция в очередной раз напоминает: соблюдение правил дорожного движения - обязанность каждого водителя. Даже незначительное нарушение может привести к тяжелым последствиям.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Напомним, сегодня в Алматинской области произошло жуткое ДТП со смертельным исходом с участием Toyota Alphard - на месте скончались восемь человек, двое были госпитализированы в больницу.

Также на автодороге в Павлодарской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. В одном из них погибли водитель и пассажир.

