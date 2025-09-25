Штраф в 6 раз меньше положенного получила мать 17-летнего парня в Таразе
В Таразе 17-летнему подростку, который ездил на авто без прав, не соблюдал правила и попал в ДТП, назначили штраф в размере 10 вместо 60 МРП, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о нарушении ПДД лицом, не имеющим права на управление транспортным средством (ч.3 ст.610 КоАП), в отношении несовершеннолетнего и его матери рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Тараза.
Согласно материалам дела, в августе 2025 года несовершеннолетний 2008 года рождения, не имея прав, управлял автомобилем Audi C4 и не соблюдал ПДД.
"В результате он столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta, который двигался в противоположном направлении, причинив потерпевшему материальный ущерб и легкие телесные повреждения", - установил суд.
В суде несовершеннолетний признал вину полностью и заявил, что готов возместить причиненный ущерб.
Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств совершение правонарушения впервые и признание вины.
Санкция ч.3 ст.610 КоАП предусматривает штраф в размере 60 МРП (235 920 тенге). Но по законодательству несовершеннолетним назначается штраф, не превышающий 10 МРП. В связи с этим матери подростка назначили штраф в размере 39 тысяч тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.
Ранее в Астане полицейские остановили грузовик, за рулем которого находился 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. Протоколы составили в отношении нарушителя, а также его матери, на имя которой зарегистрирован автомобиль, за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав.
Также в столице автомобиль марки Hyundai вызвал подозрения у полицейских. При проверке выяснилось, что 17-летний водитель взял машину у своей сестры и ехал в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлекли подростка, его законных представителей и владельца авто.
