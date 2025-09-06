Гибель полицейских в СКО: стали известны подробности
Опубликовано:
Двое полицейских, майор Владимир Синицын и старший лейтенант Даулетхан Казыхан, погибли в ДТП в Северо-Казахстанской области, в ДП региона рассказали подробности передает МИА "Казинформ".
Трагедия произошла сегодня, 6 сентября, на автодороге "Чистополье - Шоптыколь".
Столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.
В департаменте полиции СКО уточнили, что погибшие находились при исполнении служебных обязанностей и были трезвы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначены необходимые следственные действия.
Отметим, ранее о трагедии сообщил глава МВД Ержан Саденов - он выразил соболезнования родным и близким погибших стражей порядка.
