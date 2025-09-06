Двое полицейских погибли в аварии в СКО
Опубликовано:
Двое полицейских погибли в аварии в Северо-Казахстанской области при исполнении служебных обязанностей, сообщил в Instagram глава МВД Ержан Саденов, передает NUR.KZ.
"Выражаю соболезнования родным и близким участковых инспекторов полиции Департамента полиции Северо-Казахстанской области майора полиции Владимира Синицына и старшего лейтенанта полиции Даулетхана Казыхана, погибших при исполнении служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия", - написал министр.
Глава ведомства пообещал, что министерство внутренних дел окажет семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь.
"Имена сотрудников, отдавших жизнь при исполнении долга, останутся в памяти органов внутренних дел", - добавил Саденов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2283141-dvoe-policeyskih-pogibli-v-avarii-v-sko/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах