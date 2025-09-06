Двое полицейских погибли в аварии в СКО

Двое полицейских погибли в аварии в Северо-Казахстанской области при исполнении служебных обязанностей, сообщил в Instagram глава МВД Ержан Саденов, передает NUR.KZ.

"Выражаю соболезнования родным и близким участковых инспекторов полиции Департамента полиции Северо-Казахстанской области майора полиции Владимира Синицына и старшего лейтенанта полиции Даулетхана Казыхана, погибших при исполнении служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия", - написал министр.

Глава ведомства пообещал, что министерство внутренних дел окажет семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь.

"Имена сотрудников, отдавших жизнь при исполнении долга, останутся в памяти органов внутренних дел", - добавил Саденов.

