Фура зацепила кузовом мост на Капшагайской трассе и встала на "дыбы" (фото)

Грузовик после столкновения с мостом. Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

На Капшагайской трассе в мост врезался грузовик Hovo – у транспортного средства в момент столкновения был поднят кузов. Случай прокомментировали в полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ.

Фото с места ДТП появилось в соцсетях. На кадрах можно разглядеть, как большегруз буквально встал на "дыбы" из-за кузова, зацепившегося о нижний край автомобильного моста.

Как выяснилось, авария произошла на трассе Алматы – Оскемен. В беседе с полицейскими водитель пояснил, что подъем кузова во время движения у него произошел случайно.

Грузовик после столкновения с мостом. Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Опора моста не получила повреждений. Однако был подпорчен рекламный билборд, и, предварительно, незначительные травмы получил сам 48-летний водитель грузовика. Сейчас мужчина проходит медобследование.

"По факту ДТП составлен административный протокол, предусмотренный статьей 610 КоАП (Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб)", – добавили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964916-fura-zatsepila-most-na-kapshagayskoy-trasse-i-vstala-na-dyby/