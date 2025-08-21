Полицейский сбил мотоциклиста в ВКО (видео)

В Риддере участковый инспектор на служебном автомобиле выехал на полосу встречного движения, по которой ехали трое мотоциклистов, и сбил одного из них, передает NUR.KZ.

Видео столкновения, снятое из салона автомобиля полиции, опубликовал Telegram-канал Halyqstan.

"Сотрудник полиции Риддера в попытке поймать мотоциклистов, которые ездили без прав, сам нарушил ПДД. На спуске ко Второму району он выехал прямо навстречу нарушителям, при этом пересек сплошную и сбил одного из трех байкеров", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО, ДТП произошло 16 августа.

"Участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, предпринял попытку остановить мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения. Однако, не справившись с управлением, совершил столкновение с одним из них", - рассказали в ведомстве.

В департаменте полиции отметили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Водителей мотоциклов привлекли к ответственности за управление транспортом без водительских документов и нарушение правил маневрирования.

Полицейский также понес ответственность за нарушение ПДД. В отношении него назначили служебную проверку для оценки законности и обоснованности его действий.

Ранее в Сети распространились видео наезда на ребенка в Алматинской области - водитель сдавал назад, а мальчик ехал на велосипеде. В полиции сообщили, что водитель найден. Им оказался бывший страж порядка, до совершения ДТП уволенный по отрицательным мотивам.

В области Жетісу произошло серьезное ДТП с участием полицейского. По словам очевидцев, он якобы выполнял разворот и не уступил дорогу, что и привело к столкновению. По факту ДТП с участием сотрудника полиции начали служебное расследование.

