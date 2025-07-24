Полицейского из Костаная обвинили в гибели двух братьев: он уволился за день до трагедии

ДТП в Акмолинской области унесло жизни двух братьев. По версии следствия, в их машину, выехав на встречную полосу, врезался бывший старший инспектор батальона патрульной полиции из Костаная, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, 11 июля на территории Жаксынского района Акмолинской области случилось ДТП с участием двух машин. За рулем Toyota Camry ехал старший инспектор батальона патрульной полиции УП Костаная, а в Hyundai Tucson находились два брата.

Как следует из материалов дела, Toyota Camry выехала на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение со вторым автомобилем. Водитель Hyundai Tucson погиб сразу, а его брата, находящегося на пассажирском сиденье, доставили в Акмолинскую областную больницу в критическом состоянии.

По информации адвоката потерпевшей стороны Дильмурата Сарсенова, по данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемого арестовали на два месяца. Впоследствии он пытался оспорить избрание такой строгой меры пресечения, но следственный суд оставил решение без изменений.

Спустя 10 дней после ДТП пассажир Hyundai Tucson скончался в больнице. Теперь дело должны переквалифицировать на ч.4 ст.345 УК РК, так как ДТП повлекло смерть двух лиц.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, обвиняемый в смертельной аварии полицейский 10 июля, будучи на больничном, написал рапорт на увольнение по собственному желанию. В это же время он выехал в Акмолинскую область, где произошло ДТП.

"11 июля вышел приказ о его увольнении, но сотрудник еще не прошел полную процедуру - не сдал форму, табельное оружие, служебное удостоверение. На момент совершения ДТП он не знал, что уже не числился в рядах сотрудников полиции", - отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Ранее в Сети появилась информация о том, что на трассе Алматы - Усть-Каменогорск произошло серьезное ДТП с участием полицейского. В ДП области Жетісу заявили, что начали служебное расследование.

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