Участник ДТП скрылся с места аварии ночью в Алматы (фото)

ДТП произошло минувшей ночью в Наурызбайском районе Алматы - в результате аварии пострадал один человек, подробности корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе ДП города.

Инцидент произошел почти в полночь - водитель автомобиля марки Kia Rio следовал по улице Шаляпина в западном направлении и на пересечении с улицей Каракулова допустил столкновение с Mercedes при перестроении.

Авария. Фото: Zakon.kz

Как отметили в полиции, после аварии водитель немецкого авто скрылся в пешем порядке.

В результате ДТП в больницу с телесными повреждениями был доставлен водитель Kia.

Как пишет Zakon.kz, очевидцы сообщили, что от водителя Mercedes исходил запах алкоголя. Также сообщается, что его увезли с места аварии.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

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