Участник ДТП скрылся с места аварии ночью в Алматы (фото)
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ДТП произошло минувшей ночью в Наурызбайском районе Алматы - в результате аварии пострадал один человек, подробности корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе ДП города.
Инцидент произошел почти в полночь - водитель автомобиля марки Kia Rio следовал по улице Шаляпина в западном направлении и на пересечении с улицей Каракулова допустил столкновение с Mercedes при перестроении.
Как отметили в полиции, после аварии водитель немецкого авто скрылся в пешем порядке.
В результате ДТП в больницу с телесными повреждениями был доставлен водитель Kia.
Как пишет Zakon.kz, очевидцы сообщили, что от водителя Mercedes исходил запах алкоголя. Также сообщается, что его увезли с места аварии.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2264163-uchastnik-dtp-skrylsya-s-mesta-avarii-nochyu-v-almaty-foto/
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